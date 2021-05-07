Синоптики предсказывают "красную жару" в Северном полушарии в мае-июле 2021

На территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60% Фото: Александр АБРАМОВ

Средняя температура воздуха с мая по июль 2021 года с вероятность 70% будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также отметил, что именно поэтому карта прогноза Всемирной метеорологической организации окрашена в красный цвет. При этом Вильфанд уточнил, что прогноз остаётся ориентировочным для профессионального сообщества.

- Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы, - заявил синоптик, отметив, что прогноз ВМО совпал с прогнозами российских метеорологов.

Вильфанд добавил, что вероятность температуры выше нормы в Европейской части России и на Урале составляет 50%, а для Азиатской части России - более 60%, сообщает РИА Новости.