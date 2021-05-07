Россиянку депортируют из Индонезии за видео с нарисованной на лице маской

Россиянку, снявшую видео с нарисованной маской, депортируют из Индонезии. Фото: скриншот видео

Индонезийские власти приняли решение депортировать россиянку, которая зашла в местный магазин с нарисованной маской.

Россиянка сняла видео, которое задумывалось как розыгрыш. Сотрудники магазина не заметили, что маска нарисована. В итоге девушка сделала покупки и покинула магазин. Ролик возмутил местных жителей, негодующих от того, что иностранцы нарушают коронавирусные ограничения.

Как пишет сайт Сoconuts, губернатор Бали Ваян Костер заявил, что власти не потерпят нарушений коронавирусных ограничений в провинции. Он объявил об обязательной депортации россиянки. Сначала она отправится в Джакарту, а после этого вылетит в Москву.

Иммиграционные власти признали россиянку виновной в нарушении губернаторских постановлений. Это может быть поводом для депортации иностранных граждан.

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