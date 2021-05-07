Неконтролируемую китайскую ракету засняли в 700 км от Земли

Фото: Gianluca Masi, Ceccano, The Virtual Telescope Project

Астрономы базирующего в Италии Virtual Telescope Project опубликовали первую фотографию вышедшей из-под контроля после запуска китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B. Об этом сообщается на сайте проекта.

В момент снимка ракета-носитель находилась на высоте примерно 700 километров и выглядела как светящийся огонек. Как отметили эксперты, Солнце находилось на несколько градусов ниже горизонта, однако небо было довольно светлым и телескопу удалось отследить объект, который обозначен как CZ-5B R/B. В нижней части фото можно увидеть «след», образованный эффектом размытия из-за яркости объекта.

Длина корпуса 18-тонной тяжелой ракеты-носителя достигает 30 метров, а диаметр - примерно пять метров. Ракета движется со скоростью 6,4 километра в секунду, и один оборот вокруг Земли совершается менее чем за два часа.

Как писал сайт kp.ru, ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал карту с возможными районами падения ракеты. По прогнозам госкорпорации, она войдет в атмосферу нашей планеты вечером в субботу, 8 мая. Военно-воздушные силы США прогнозируют вход отработавшей ступени китайской ракеты в атмосферу над Туркменией в воскресенье, 9 мая. В Китае считают, что большая часть обломков ракеты сгорит при входе в атмосферу.