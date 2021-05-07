Вице-премьер Чехии уволил чиновника, рассказавшего о планах закупки "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил чиновника, рассказавшего о его планах закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты"», - сообщил вице-премьер.

Решение об увольнении гетмана Пардубицкого края Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» было принято после того, как чиновник подтвердил агентству ЧТК, что во время беседы с Гамачеком в апреле тот сообщил ему о своих планах посетить Москву и привезти оттуда в Чехию большое количество доз вакцины «Спутник V». По словам гетмана, вице-премьер сказал ему, что «уже обо всем договорился» с российской стороной.

Напомним, ранее в чешском издании опубликовали материал, в котором говорилось о том, что вице-премьер Чехии намеривается посетить Москву для того, чтобы умять скандал со взрывами во Врбетице, и при этом договориться о поставках российской вакцины от коронавируса. Кроме того, отмечалось, у Гамачека якобы есть план получить согласие российской стороны провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.

Как писал сайт kp.ru, глава МВД Чехии опроверг заявления о таком обмене. Позже эту информацию опроверг начальник военной разведки республики Ян Бероун. Однако он подтвердил, что 15 апреля обсуждалась тема планировавшегося визита Гамачека в Москву.