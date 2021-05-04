Вице-премьер Чехии опроверг предположения об обмене информации о Врбетице на "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек опроверг предположение, что хотел якобы "обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины "Спутник V".

"Однозначно отвергаю спекуляции [на тему планировавшегося визита в Москву] в материале [издания], касающиеся как будто имевшегося у меня стремления выторговать [информацию о] скандале во Врбетице за поставку вакцины "Спутник V", - написал Гамачек в своем Twitter.

Он подчеркнул, что данный материал основан на лжи, "которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло".

Сообщение вице-премьера Чехии стало реакцией на опубликованный ранее в издании "Список" материал, в котором утверждалось, что он намеривается посетить Москву для того, чтобы умять скандал со взрывами в 2014 году, и при этом намеривается договориться о поставках российской вакцины "Спутника V". При этом якобы у Гамачека есть план получить согласие российской стороны провести встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.

Напомним, в середине апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. В свою очередь в России объявили персонами нон грата 20 работников чешского дипведомства. При этом в Праге заявили, что Россия причастна к взрывам в Врбетице в 2014 году. В российском МИДе отметили, что заявления западных коллег абсурдны и безосновательны.