Amnesty International сообщила о возвращении Навальному статуса «узника совести» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правозащитная организация Amnesty International назвала ошибкой сделанное ранее решение об отзыве статуса «узника совести» в отношении Алексея Навального из-за сделанных им в середине 2000-х годов дискриминационных высказываний в адрес мигрантов. В своем распространенном заявлении организация сообщила о возвращении блогеру этого статуса.

«Тщательно все оценив, Amnesty International приняла решение вновь присвоить Алексею Навальному статус "узника совести"», - говорится в заявлении организации, где уточнили, что приняли решение об отзыве статуса «в неподходящий момент».

На сегодняшний день Amnesty International пересматривает подход к применению данного термина. Особо отмечается, что организация не обязательно должна разделять взгляды людей, в отношении которых его применяет. Как поясняют в организации, сам статус «узник совести» является внутренним термином.

Правозащитная организация также призвали обеспечить Навальному доступ к «независимой медицинской помощи», и повторили призыв освободить его.

Напомним, 2 февраля текущего года московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на реальный – на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима – из-за неоднократного нарушения осужденным условия испытательного срока. Блогер отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.