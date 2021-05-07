Беспорядки в Иерусалиме: пострадали более 50 палестинцев и шестеро израильтян

Беспорядки в Иерусалиме Фото: REUTERS

Вечером в пятницу, 7 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме проходила очередная акция протеста, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения между палестинцами и израильской полицией.

По предварительным данным представителей Красного Полумесяца, пострадали более 50 митингующих, большинство получили травмы слизистой оболочки глаз. Пострадавшие с серьезными ранениями были доставлены в больницу в Иерусалиме, остальным медики оказали помощь на месте.

Пресс-служба полиции Израиля со своей строны сообщила, что пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов. В сообщении отмечается, что протестующие бросали в них палки, камни и петарды, пришлось применить спецсредства для разгона толпы. Перед этим полиция неоднократно призывала демонстрантов разойтись. Задержаны двое наиболее активных зачинщиков беспорядков.

Акции протеста палестинцев в Восточном Иерусалиме продолжаются уже более недели. Волнения вспыхнули после того, как в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей.