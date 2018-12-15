2018-12-15T11:29:41+03:00
Политика

Австралия пока не станет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Ранее Канберра объявила о признании Западного Иерусалима столицей Израиля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Австралии Скотт МоррисонПремьер-министр Австралии Скотт МоррисонФото: REUTERS
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Австралия хоть и объявила об официальном признании Западного Иерусалима столицей Израиля, но переносить посольство из Тель-Авива не торопится.

Так заявил австралийский премьер Скотт Моррисон, пояснив, что это станет возможным только после того, как окончательно определится статус города. По его словам, Канберра «с нетерпением ожидает» переезда посольства в западную часть Иерусалима, а пока переведет туда торговое и военное представительства.

Скотт Моррисон подчеркнул, что Австралия «привержена решению о создании двух государств» и поддерживает стремления палестинцев относительно будущего государства со столицей в Восточном Иерусалиме, передает телеканал SBS.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале этой недели австралийское правительство приняло решение признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Этот шаг 10 декабря одобрил комитет по вопросам национальной безопасности.

Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что «настало признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести американское посольство в город, восточную часть которого считают своим палестинцы. Посольство США в Иерусалиме открылось 14 мая.

Пока вслед за Соединенными Штатами свое посольство в Иерусалим перенесла только Гватемала, однако такой возможности не исключают президент Чехии Милош Земан, поддержавший решение Трампа, и новый лидер Бразилии Жаир Болсонару. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, уже через несколько месяцев вернул его в Тель-Авив.

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