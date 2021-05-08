При разгоне протестующих в Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев

Полицейские стреляли по протестующим резиновыми пулями Фото: REUTERS

В Восточном Иерусалиме продолжаются столкновения между израильской полицией и протестующими, к этому часу пострадали около 200 палестинцев, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По информации издания, основные стычки вечером в пятницу, 7 мая, происходили в районе мечети Аль-Акса. Чтобы разогнать толпу агрессивно настроенных молодых людей, правоохранители Израиля стреляли резиновыми пулями, применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что пострадали более 50 палестинцев и шестеро израильских полицейских. Напомним, как писал сайт kp.ru, на Храмовой горе в Иерусалиме проходила очередная акция протеста, которая переросла в массовые беспорядки. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов палки, камни и петарды, пришлось применить спецсредства для разгона толпы.

Акции протеста палестинцев в Восточном Иерусалиме продолжаются уже более недели. Волнения вспыхнули после того, как в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей.