Украинские неонацисты намерены устроить шествие в Москве и Донецке

Один из руководителей шествия дивизии СС "Галичина"

Во Львове один из руководителей шествия дивизии СС "Галичина" заявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке.

"Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед", — цитирует его "Страна".

Аналогичный марш состоялся ранее в центре Киева. Чествование нацистского военизированного формирования вызвало резонанс среди украинцев. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Напомним, что дивизию СС "Галичина" создали весной 1943 года во Львове. Она просуществовала чуть более года, после чего Красная армия разгромила ее возле города Броды. Известно, что военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения. Так, они уничтожили польское село Гута Пеняцкая, где убили более 500 человек.