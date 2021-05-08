Домработница в Москве украла из особняка в Серебряном бору часы за четыре миллиона рублей

Полиция задержала подозреваемую Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичная полиция задержала женщину, подозреваемую в крупной краже. По версии следствия, она устроилась в один из особняков в Серебряном бору домработницей, а потом украла у хозяев золотые часы стоимостью четыре миллиона рублей и деньги наличными – 490 тысяч.

В правоохранительные органы обратился владелец дома, он и рассказал о краже. Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, предполагаемую воровку задержали, ею оказалась 33-летняя приезжая из одной из бывших республик СССР. Подозреваемая призналась в содеянном, ее ожидает суд.

Стоит отметить, что такие случаи в Москве и Подмосковье, к сожалению, не редкость. «КП» не раз об этом писала. Например, в марте этого года была задержана домработница, которая украла у своего работодателя миллион рублей. Другая помощница по хозяйству польстилась на украшения хозяйки.