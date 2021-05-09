Космонавты с МКС поздравили землян с Днем Победы

Экипаж МКС поздравил землян с Днем Победы Фото: Кадр видео

В преддверии большого праздника – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне – экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) поздравил всех жителей Земли с Днем Победы.

К землянам обратились российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Видео их поздравления опубликовал на своем сайте Роскосмос.

«Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна», - сказал Олег Новицкий.

Астронавт NASA Марк Ванде Хай пожелал всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости.

Со своей стороны, Петр Дубров подчеркнул, что день окончания Великой Отечественной войны по праву считается одним из самых главных событий XX века, поскольку именно он определил будущее мирное развитие цивилизации. Американец добавил к его словам, что члены экипажа МКС объединены общей целью – стремлением к космическим открытиям и исследованиям на благо человечества.

«МКС – блестящий исторический пример международного сотрудничества, для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня», - подытожил Марк Ванде Хай.

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