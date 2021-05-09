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Здоровье9 мая 2021 1:24

Врач назвал основные причины болезней сосудов ног

Что вызывает варикоз и почему он усиливается после коронавируса, рассказала «КП» кандидат медицинских наук Александра Цыплящук
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Врач назвал основные причины болезней сосудов ног

Врач назвал основные причины болезней сосудов ног

Фото: Shutterstock

Сердечно-сосудистый хирург, доцент Кафедры Хирургии ИУВ, кандидат медицинских наук, заведующая Хирургическим отделением №2 (флебология) КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра Александра Цыплящук в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что вызывает варикоз и почему он усиливается после перенесенного даже в легкой форме коронавируса.

Специалист пояснила, что угроза образования сгустков крови, которые закупоривают сосуды, – тромбов – существует не только для переболевших «ковидом», но и для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, а также долго работает в удаленном режиме.

«Гиподинамия, недостаточная подвижность – основная причина всех проблем, которые связаны со здоровьем ног, да и с системой кровообращения вообще», - говорит Александра Цыплящук.

Эксперт также отметила, что варикозом страдают не только женщины, у которых из-за беременности и родов действительно больше рисков, но и мужчины.

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