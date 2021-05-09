Почему мази не лечат варикоз, объяснил врач

Врач объяснила, почему мази не лечат варикоз Фото: Shutterstock

Сердечно-сосудистый хирург, доцент Кафедры Хирургии ИУВ, кандидат медицинских наук, заведующая Хирургическим отделением №2 (флебология) КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра Александра Цыплящук в беседе с сайтом kp.ru объяснила, почему мази не лечат варикоз. Они охлаждают кожу, дают приятное ощущение снятия усталости, но для болезни вен это не основное лекарство.

«Вообще-то мази хорошо работают с тревожными пациентами, действуют успокаивающе, снимает неприятные симптомы. Но более эффективно при лечении хронической венозной недостаточности работают средства по механическому устранению отека. К механическим видам относится такая процедура, как пневмокомпрессия или лимфопресс», - сказала врач.

«Это такой аппарат – сапожок, стенки которого надуваются воздухом. Получается, что жидкость из подкожно-жировой клетчатки выдавливается снизу – вверх, отек кожи уходит. Аппарат действует волнообразно, сначала сжимает стопу, потом голеностоп, потом голень, дальше область коленного сустава, затем бедро. Это действительно эффективная стимуляция кровообращения», - пояснила Александра Цыплящук.

Эксперт добавила, что специалисты практически всем пациентам с патологией вен рекомендуют также использовать специальный компрессионный трикотаж – чулки или гольфы.

Кроме того, она отметила, что варикозом страдают не только женщины, у которых из-за беременности и родов действительно больше рисков, но и мужчины.

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