Финны впервые опубликовали доклад о своей военной разведке

Минобороны Финляндии впервые обнародовало данные о деятельности военной разведки страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Финляндии впервые опубликовало доклад о деятельности военной разведки страны, в котором особое место отводится России. В частности, в документе говорится, что наша страна «показала свою способность и готовность использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе».

По мнению финских разведчиков, «это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе». Стоит отметить, что в 36-страничном обзоре нет жесткой критики в адрес России, а общее положение дел в регионе его авторы назвали «возвратом к силовой политике».

В докладе также говорится, что Россия и НАТО, как «основные игроки» рядом с Финляндией, развивают свой военный потенциал, а также проводят масштабные учения, повышая боеготовность своих вооруженных сил. По мнению финских разведчиков, это может говорить о подготовке к возможному военному конфликту. В качестве места, где могут столкнуться интересы крупнейших мировых держав, называется Арктика.

Однако в основном обзор посвящен описанию задач, целей и возможностей военной разведки страны.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что Финляндия заявила о запуске на земную орбиту первого в мире деревянного спутника.