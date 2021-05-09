Число жертв взрывов возле школы в Кабуле возросло до 55

Пострадавших при взрывах доставили в больницы города Фото: REUTERS

Число погибших из-за трех взрывов возле государственной школы для девочек в западной части Кабула возросло до 55 человек, еще около 150 получили ранения различной степени тяжести, передает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в службе безопасности столицы Афганистана.

Ранее местный телеканал 1TV сообщал о 37 жертвах и 56 пострадавших, большинство из которых – дети, ученицы школы. Между тем, министерство внутренних дел страны пока официально подтвердило гибель 30 человек. На месте трагедии продолжают работать сотрудники полиции, спасатели, медики «Скорой помощи» и экстренные службы города.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в субботу, 8 мая, рядом со стенами учебного заведения в Кабуле взорвался заминированный автомобиль.

Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в этом теракте боевиков «Талибана»*, однако талибы* уже заявили о своей непричастности к нападению и осудили теракт возле школы для девочек.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.