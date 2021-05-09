Шеф-повар предложил полезную замену мяса на пикнике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попробовать во время пикника более полезные для здоровья, чем традиционный шашлык из мяса, продукты посоветовал шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов.

Специалист напомнил, что мясо является тяжелой для организма пищей, хоть и дает чувство сытости, и посоветовал готовить на мангале овощи, грибы или рыбу, отметив, что их можно съесть больше, а чувствовать себя лучше.

«Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо», - сказал шеф-повар в беседе с радио Sputnik.

Павлов считает, что главным в продуктах, приготовленных на углях, является особый аромат костра, благодаря которому эти блюда могут стать «в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде». По его словам, приготовить таким образом можно даже десерт, используя банан.

«Можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку. Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле», - порекомендовал он.

Также специалист предложил просто нанизать маршмеллоу на шпажки и подержать над углями.

Напомним, ранее президент «Лиги шашлыка» Валерий Мальцев раскрыл секреты главного блюда майских праздников. Он рассказал, как нужно правильно выбирать мясо и его готовить.