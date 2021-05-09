Посол Чехии в России собирается посетить парад Победы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Чехии в России Витезслав Пивонько, вне зависимости от дипломатического конфликта между странами, намерен посетить парад Победы на Красной площади в Москве в воскресенье, 9 мая. Соответствующую информацию подтвердило Министерство иностранных дел республики.

Как уточняют во внешнеполитическом ведомстве, чешский дипломат собирается отдать дань уважения Красной армии Советского Союза, которая сражалась за освобождение Чехословакии от нацистов.

«Участие посла в завтрашнем мероприятии, посвященном Второй мировой войне, происходит только и только с целью выражения уважения к этому историческому событию», - приводит издание Aktuáln .cz слова представителя пресс-службы МИД Чехии Михала Дудаша.

Министр иностранных дел республики Якуб Кулганек заявил о необходимости отказаться от политизации исторического события, указав, что важно чтить память военных-освободителей.

Отмечается, что не все члены правительства Чехии поддержали решения посла республики посетить парад Победы. Так, против высказался депутат Ян Липавский, который охарактеризовал намерения дипломата как «скандальные».

Напомним, скандал из-за обвинений россиян в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице не утихает. Днем ранее, 8 мая, появилось сообщение, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш просил представителей Евросоюза выдворить из каждой страны союза «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за данного инцидента.