Премьер Чехии просил страны ЕС выдворить "хотя бы по одному" дипломату РФ из-за Врбетице

По данным газеты Mlada fronta DNES, премьер Чехии отметил, что участники ужина глав государств и правительств стран ЕС высказались за лучшую координацию совместных действий по этому инциденту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш просил представителей Евросоюза выдворить из каждой страны "хотя бы по одному" российскому дипломату из-за инцидента со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщила чешская газета Mlada fronta DNES.

Напомним, 17 апреля 2021 года Бабиш заявил о подозрениях об участии российских спецслужб в событиях 2014 года во Врбетице. В тот же день власти выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

- Невозможно, чтобы Европа допускала такие акции. Мы должны воспринимать это так: когда совершено нападение на одну из стран, то это значит, что совершено нападение на всех, - приводит издание слова Бабиша на совместном ужине участников неформального саммита Евросоюза в городе Порту.

Бабиш отметил, что европейские страны таким образом могли бы проявить солидарность с Чехией.

16 октября и 3 декабря 2014 года во Врбетице района Злин Злинского края Чехии прогремели два взрыва на складах боеприпасов чешской фирмы, поставлявшей оружие Украине. Погибли два человека.

Сайт KP.ru также сообщал, министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек попросил у Евросоюза и НАТО из солидарности также выслать российских дипломатов. Согласились Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии истерикой и призвал дать дипломатам сформулировать свои позиции.