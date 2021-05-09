Умер Александр Шкодо: известный кинопродюсер скончался в Коммунарке

Шкодо Александр Фото: Facebook

В минувший четверг, 6 мая, в возрасте 65 лет умер знаменитый кинопродюсер и директор кинофестивалей Шкодо Александр.

Как сообщают источники издания «Комсомольская правда» в Министерстве здравоохранения в Москве, Шкодо заболел коронавирусной инфекцией и лежал около месяца в Коммунарке. Отмечается, что продюсер уже почти вылечился, но у него появились осложнения.

Среди его продюсерских работ много документальных фильмов, также он продюсировал «Последний курьер» (1996 год), «Джонатан - друг медведей» (1994 год), «Прорва» (1992 год).

Напомним, в минувшую пятницу, 7 мая, на 74-м году жизни умер народный артист России Владимир Качан. Причиной смерти актера стали также осложнения от коронавирусной инфекции. Последние годы своей жизни Качан был ведущим артистом театра «Школа современной пьесы». Кроме того, он писал музыку, книги и снимался в кино.