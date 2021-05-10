Французские военные направили Макрону новое письмо с предупреждением Фото: REUTERS

Французский еженедельник Valeurs actuelles опубликовал послание от группы действующих французских военных, которые выступают в поддержку открытого письма отставных генералов властям республики. Текст послания и предисловие к нему опубликованы на сайте издания.

Авторы этого письма выступают с осуждением реакции властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране из-за угрозы исламистов и других банд из пригородов.

- Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой. <...>Вы возразите, что военные могут не говорить об этом. Напротив: поскольку мы аполитичны в своих оценках ситуации, мы делаем это профессиональное наблюдение. Потому что это снижение мы наблюдаем во многих странах, переживающих кризис. Это предшествует краху, - говорится в тексте письма.

До этого Эммануэлю Макрону уже было направлено первое коллективное обращение, тогда его подписали 20 генералов запаса. Авторы призывали "защитить патриотизм" из-за распространения "антиколониальной риторики", которая якобы грозит "растворить традиции, культуру и историю" Франции".