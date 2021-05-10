Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам ХАМАС Фото: REUTERS

Танки израильской армии нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по территории страны. Об этом сообщает в понедельник, 10 мая, армия обороны Израиля.

«В ответ на воздушные шары с взрывчатыми веществами и четыре ракеты, выпущенные из Газы по Израилю, танки армии обороны Израиля только что нанесли удары по террористическим целям ХАМАСА в Газе», - говорится в заявлении армии, опубликованной на официальной странице в Twitter.

Как уточняется, четыре ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильской территории на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и Восточном Иерусалиме из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Позже армия Израиля сообщила о том, что сирены воздушной тревоги прозвучали в двух местах. Первую утром в понедельник, 10 мая, услышали жители города Сдерот близ сектора Газа, вторая прозвучала на юге Израиля.

Напомним, после решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов акции протеста палестинцев в Восточном Иерусалиме продолжаются уже более недели. Как писал сайт kp.ru, 7 мая акция переросла в массовые беспорядки и столкновения между палестинцами и израильской полицией.