Иностранцы назвали российский истребитель Су-57 «красивым убийцей» Фото: Twitter.com

Американский военный эксперт Х.И. Саттон назвал российский истребитель Су-57 «красивым убийцей», опубликовав на своей странице в Twitter снимок с пролетевшими над Красной площадью в воскресенье, 9 Мая, истребителями.

«Хочу сказать, красивый самолет. "Сухие" в принципе выглядят убийственно», - написал он.

Мнение военного эксперта поддержали его подписчики. Один из пользователей отметил, что российский истребитель стал самой красивой разработкой опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого. Другой добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и «круто» звучит.

«Хочу сказать, красивый самолет. "Сухие" в принципе выглядят убийственно», - написал один из пользователей.

«Этот самолет будет достойным противником ВВС США», - добавил еще один комментатор.

Напомним, парад Победы в Москве завершил пролет авиации над Красной площадью. В этом году полет авиации открыли сразу три тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, а завершилось все пролетом шести штурмовиков Су-25, раскрасившими небо над столицей в цвета российского триколора.