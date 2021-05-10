В Совфеде требование Чехией "компенсации" от России назвали абсурдом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не собирается платить «компенсацию» по обвинениям Праги о якобы причастности российской стороны к взрывам во Врбетице. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал Федеральной службы безопасности в отставке Владимир Джабаров, назвав эти требования абсурдными.

«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд», - приводит РИА Новости слова сенатора.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 9 мая, министр финансов Чехии Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения заявила, что власти страны решили потребовать у Москвы компенсацию за взрывы во Врбетице. Названа сумма в размере около миллиарда крон (3,5 миллиарда рублей). По ее словам, Прага намерена получить средства «в соответствии с международным правом».

Напомним, Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на складе в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.