Путин рассказал о своем уровне антител после вакцинации Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что у него хороший уровень антител после прививки от коронавирусной инфекции, коэффициент позитивности равен 15. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 10 мая, в ходе беседы с журналистами.

- Как раз 9 мая взяли анализы на антитела, и результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности – он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший, - сообщил российский лидер.

Напомним, Владимир Путин сделал первый укол от коронавирусной инфекции 23 марта, как и обещал днем ранее на совещании с разработчиками российских вакцин. Вторую дозу препарата глава государства получил 14 апреля, после обеих прививок президент чувствовал себя хорошо.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер сегодня также отметил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в государства остается стабильной. Прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции порядка 21 миллиона россиян. Владимир Путин призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования на инфекцию в регионах России.