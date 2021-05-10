РФПИ: Вакцина «Спутник V» позволила Сан-Марино победить коронавирус Фото: REUTERS

Использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» позволило Сан-Марино стать первой европейской страной, которая смогла победить пандемию и снизить уровень инфицирования до нуля. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил Российский фонд прямых инвестиций на своем официальном сайте.

- Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе. Средняя дневная заболеваемость в этой стране за неделю более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам Евросоюза. Результаты вакцинации в стране стали очевидны уже через два месяца после ее начала. С 4 мая в Сан-Марино не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, - говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что в целом первым уколом российского препарата в Сан-Марино вакцинировано 74 процента взрослого населения. При этом 90 процентов всех вакцинаций было обеспечено благодаря препарату «Спутник V», разработанному центром имени Гамалеи.

Напомним, 6 мая российский Минздрав объявил о регистрации четвертой отечественной вакцины против коронавируса — прививки «Спутник Лайт».