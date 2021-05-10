Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лиги со счетом 13:9. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Команда «Легенды хоккея», за которую сегодня играл российский президент Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, одержала победу со счетом 13:9. Матч прошел в понедельник, 10 мая.

Напомним, глава государства сегодня вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Большой» в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11.

Владимир Путин в ходе матча забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу, об этом свидетельствует протокол игры, опубликованный в Instagram Ночной хоккейной лиги. Команда президента, одержала победу со счетом 13:9. Одной заброшенной шайбой в составе победившей команды отметился глава российского министерства обороны Сергей Шойгу.

Российский президент традиционно выходит на лед под номером 11, играя в Ночной хоккейной лиге - ведущей российской любительской спортивной организации, которая была образована в декабре 2011 года по его инициативе. Два года назад Владимир Путин также забил восемь шайб в ворота противника в гала-матче НХЛ в Сочи.