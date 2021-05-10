Трое детей погибли при ударе Израиля по сектору Газа Фото: REUTERS

По меньшей мере девять человек, в том числе трое детей, погибли при ракетном обстреле города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа израильскими военнослужащими. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщила палестинская газета Alquds.

В материале издания сообщается, что еще три человека в Бейт-Хануне получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, израильская армия сегодня сообщила, что из сектора Газа по Иерусалиму было направлено семь ракетных ударов, один из них был перехвачен расчетами израильских противовоздушных сил.

Накануне боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар по Израилю, заявив, что это стало ответов на действия израильской полиции против палестинцев в Восточном Иерусалиме.