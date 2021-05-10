Максим Глушенков арендован "Химками" из "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" к большой неожиданности для всех проигрывает со счетом 0:1 подмосковным "Химкам" в матче 29 тура после первого тайма. Для команды Доменико Тедеско крайне важно одержать победу именно в данном поединке, поскольку тогда получится взять в свои руки инициативу в битве за второе место в турнирной таблице РФПЛ. Однако же после 45 минут этого не удается сделать.

- Ведем в счете по итогам первых 45 минут игры, но впереди тяжелейший второй тайм в меньшинстве, - так охарактеризовала первый тайм пресс-служба "Химок".

На 27-й минуте поединка "Химки" вышли вперед - гол в ворота "Спартака" забил полузащитник Максим Глушенко. Этого игрока арендовали химчане как раз у спартаковцев. Но вскоре же игрока удалили после фола на защитнике "Спартака" Айртоне.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Химок". Все подробности матча - в трансляции сайта KP.RU.