В Совбезе России увидели интерес США к вовлечению других стран в создание биооружия

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов рассказал, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований.

- В последние годы Соединенные Штаты и их союзники по НАТО заметно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой из стран США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей нацбиопрограмм, прежде всего военного назначения, - сказал Аверьянов, слова которого приводят РИА Новости.