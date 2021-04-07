Патрушев обвинил США в производстве биологического оружия у границ России

Николай Патрушев обвинил США в создании биологического оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет безопасности РФ полагает, что США разрабатывает биологическое оружие в подконтрольных стране лабораториях, расположенных у границ России и Китая. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Он рассказал, что во всем мире, и особенно у границ с Россией и Китаем, появляются новые биолаборатории, находящиеся под контролем США.

- Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов, — приводит слова Патрушева "Коммерсант".

Ранее в том же интервью Патрушев заявил, что в Кремле не ждут извинений от Белого дома после слов Джозефа Байдена о Владимире Путине.