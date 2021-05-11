В России могут повысить штраф за безбилетный проезд в городском транспорте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорт. Сегодня он составляет 100 рублей.

В Минтрансе предлагают передать решение этого вопроса регионам, чтобы на местах устанавливали сумму наказания за безбилетный проезд.

Сегодня в 63 субъектах страны установлены местные штрафы за безбилетный проезд и провоз багажа, а в 22 - нет. В восьми областях местные законы в части ответственности за безбилетный проезд были признаны утратившими силу.

В профильном комитете нижней палаты Госдумы инициативу поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. Многие депутаты опасаются, как бы в регионах не стали завышать суммы штрафов.

- Может сложиться ситуация как со штрафами за нарушение ПДД. Когда регионы получили полномочия устанавливать их самостоятельно, в Москве они увеличились до 5 тысяч рублей и стали непомерными для социально незащищенных граждан, - пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что риски завышения регионами штрафов, безусловно, существуют.

Он напомнил, что в Москве за безбилетный проезд придется заплатить 1 тыс. рублей. Эксперт считает целесообразным сделать это наказание единым для всех субъектов России, сообщает телеканал "360".