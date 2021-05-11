Автор книг по садоводству дала дачникам советы по борьбе с сорняками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Борьба с сорняками – это головная боль всех дачников. Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина подсказала, как можно избавиться от вредной растительности. Для этого потребуются гербициды, соль и обычная лопата.

Сорняки лучше удалять при влажной почве, постепенно вытягивая корни из земли. По-другому часто с нежелательными растениями не справиться.

- Например, у пырея корневище бывает больше метра длиной с отростками. Если разрезать такой корень, то каждый отрезок начинает расти сам по себе, - делится Ганичкина.

В борьбе с одуванчиками помогут гербициды, либо можно их просто выкопать вместе с корнями. Корневая система у этого растения не сильно разветвленная.

Борщевик размножается в основном семенами, поэтому его необходимо удалять до их появления. Аналогичный способ борьбы с конским щавелем и лопухами.

- Удаляем растения и засыпаем поваренной солью. Если же площадь полностью засыпана растущими сорняками, то лучше эту площадь перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами, - отметила собеседница телеканала «360».

Сейчас дачники активно заняты подготовкой к летнему сезону. Высаживать культуры, которые боятся холодной погоды можно уже с середины мая. Но пока лучше использовать теплицы, так как в открытом грунте будет холодно.

- В теплицах уже можно выращивать перцы, огурцы, баклажаны, томаты. В открытый грунт эти теплолюбивые культуры высаживаются только с 1 июня, - говорит Ганичкина.

Несмотря на позитивные прогнозы синоптиков, она посоветовала не прятать далеко укрывной материал. В случае резкого похолодания это поможет спасти растения от вымерзания.

Синоптики прогнозируют, что середина мая будет аномально теплой. Благоприятные погодные условия обеспечит теплый циклон, который находится в европейской части страны и постепенно перемещается на восток.

В ближайшие дни жара придет на Урал. Там температура превысит норму на 7–12 градусов и составит +30 градусов. А вот на юге страны похолодает, в некоторых регионах возможны заморозки, сообщает газета "Известия".