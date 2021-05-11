В правительство направили поправки о штрафах за выброшенных питомцев

В кабмин России направили поправки о штрафах за выброшенных питомцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников направили в кабмин ряд поправок о штрафах за выброшенных питомцев.

Согласно тексту законопроекта, за ненадлежащее соблюдение требований к содержанию домашних животных штраф для физических лиц может составить до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей, пишет ТАСС. Также за жестокое обращение с животными без признаков уголовно наказуемых действий физлицам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юрлицам — до 100 тысяч рублей.

В конце 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к братьям нашим меньшим, а также запрещает содержать диких зверей в квартирах и открывать контактные зоопарки в торговых центрах. Кроме того, подписанный главой нашего государства закон устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.