Владимир Путин поручил ужесточить правила выдачи гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в РФ. Поручение было сделано после доклада директора ФСБ Бортникова о стрельбе в казанской школе 11 мая.

- Отдельное поручение (президентом) было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший, — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Позже появилась информация, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время думского заседания поручил комитету по безопасности проанализировать законодательству по обороту оружия. Он отметил, что "все это происходит как правило с использованием интернета".

Ранее Владимир Путин поручил министру здравоохранению Михаилу Мурашко и главе Минпросвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань после стрельбы в местной школе.Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, поручение уже выполняется.