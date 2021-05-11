Путин поручил Мурашко и Кравцову вылететь в Казань после стрельбы в школе

Владимир Путин поручил Михаилу Мурашко и Сергею Кравцову вылететь в Казань после стрельбы в школе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранению Михаилу Мурашко и главе Минпросвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань после стрельбы в местной школе.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, поручение уже выполняется.

- В разговоре (Путина) с Мишустиным и Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко, — сообщил Песков.

Ранее Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в РФ. Поручение было сделано после доклада директора ФСБ Бортникова о стрельбе в казанской школе 11 мая. Также он выразил соболезнования родным и близких погибших в результате инцидента.

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