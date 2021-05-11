"У меня мамы нет, я ее найду и просто завалю": Напавший на школу в Казани заявил, что ненавидит родителей

Мотивом нападения молодого человека на школу в Казани могла быть месть Фото: социальные сети

Ильназ Галявиев, открывший сегодня, 11 мая, стрельбу в казанской школе, заявил на допросе, что ненавидит своих родителей и отрёкся от них.

- У меня мамы нет, я её найду и просто завалю. Она мне не мать, у меня нет родителей, нет матери, я вас всех ненавижу. <...> У меня нет отчима. Это не мать, у меня нет матери, я от все них отказался. Они все это прекрасно знают, я никогда не называл их ни мамой, ни папой, - заявил Галявиев во время допроса.

Напомним, по официальным данным, при трагедии в Казани погибли восемь человек: семеро детей и один учитель.

21 человек пострадал. Среди них 18 учеников и трое взрослых.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура. Все школы будут закрыты, а меры безопасности усилены. Президент республики Рустам Минниханов поручил провести проверку всех учебных заведений

Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани: погибли учительница и семеро детей, 20 человек пострадали (подробнее)

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.