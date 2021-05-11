ООН призвала своих сотрудников делать выбор в пользу вакцины "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ООН призывает своих сотрудников в других странах мира, где идет вакцинация российским препаратом "Cпутник V", прививаться этой вакциной.

"Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной", - заявил в интервью российским журналистам генсек организации Антониу Гутерреш.

Ранее эксперт ВОЗ заявлял, что организация рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в начале лета 2021 года.

Напомним, что российский препарата "Спутник V", разработанный учеными центра имени Гамалеи, одобрен уже более чем в 60 странах. Эффективность вакцины составила 97,6%

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, отметив его высокую эффективность.