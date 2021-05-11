Видео допроса напавшего на школу в Казани опубликовано в Сети

В Сети появилось видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе № 175 в Казани. Фото: соцсети

Видео с допросом 19-летнего Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу в школе № 175 в Казани, опубликовали в Сети. В нём он заявил, что считает себя богом и ненавидит всех.

- Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть, - заявил Галявиев.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что напавший закончил 175 школу несколько лет назад, а после учился в колледже при университете управления ТИСБИ, в группе ПМ 171/1. Однако был отчислен из-за академических долгов.

— Тихий, обычный парень. Я несколько раз его видел, но близко нельзя. Выглядел обычно, как и все, — рассказал "КП-Самара" один из учащихся колледжа.

Также сайт KP.ru сообщал, что перед трагедией Галявиев завёл Телеграм-канал и написал в нём о своих планах убить людей в школе.

Во время допроса он заявил, что ненавидит родителей и отрёкся от них.

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