"Мы сидим под партой": опубликовано аудиосообщение рыдающей ученицы из школы в Казани, где произошла стрельба

11 мая неизвестный вошел в гимназию и открыл стрельбу по школьникам. Фото: REUTERS

В сети опубликовали аудиосообщение рыдающей ученицы из гимназии в Казани, где произошла стрельба утром 11 мая.

"Мы закрылись в кабинетах, и сидим под партой", - записала, рыдая, голосовое сообщение ученица школы. На заднем фоне в сообщении слышны выстрелы.

Напомним, что 11 мая неизвестный вошел в гимназию и открыл стрельбу по школьникам. В результате погибли 8 человек, семь из которых - дети. Еще одной жертвой злоумышленника стала учительница английского языка.

Вахтерша и сотрудник школы Казани были ранены при нападении, но успели нажать на тревожную кнопку. Это спасло огромное количество жизней.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Злоумышленник задержан.

Президент Татарстана объявил 12 мая днем траура. Занятия во всех школах республики отменены. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.