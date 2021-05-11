Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 15:46

Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием в России до 21 года

Уполномоченный по правам человека считает, что исключение стоит сделать только для отслуживших в ВС
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием в России до 21 года

Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием в России до 21 года

Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием в стране до 21 года, кроме отслуживших в вооруженных силах. Об этом она заявила во вторник, 11 мая, после стрельбы в казанской школе, где погибли девять человек.

- Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме отслужившихся в ВС. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей. Необходимо также в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия. Нельзя допустить повторения. Дорогие мои, скорблю вместе с вами, - приводит слова Татьяны Москальковой издание РИА Новости.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани, использовал пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort. При этом оружие преступник приобрел законным способом буквально месяц назад, сразу после получения лицензии на него.

Как писал сайт kp.ru, после доклада главы ФСБ о стрельбе в казанской школе президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в государстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в казанской школе: Что не так с законом о гражданском оружии

После очередной трагедии в России вновь заговорили об ужесточении его оборота (подробности)

Больше материалов о стрельбе в школе в Казани - по теме

Прямая онлайн-трансляция с места

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.

Стрельба в школе №175 в Казани: происшествия, главное о событии