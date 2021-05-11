Афины и Москва согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция и Россия на следующей неделе согласуют дату возобновления авиасообщения. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы греческого МИД.

Согласно сообщению ведомства, "общее намерение ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а также согласовать дату начала полетов между двумя странами", выразили обе стороны.

Ранее стало известно, что туристическая отрасль Греции возобновляет работу 15 мая 2021 года.

В греческом дипведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране налаживается.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Грецией и Россией было приостановлено в марте прошлого года. На данный момент в обеих странах проводится масштабная вакцинация.

Ранее Греция признала российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими препаратами. Власти страны запланировали открытие границ с Россией с 14 мая 2021 года.