Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире11 мая 2021 22:21

Белый дом заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры находятся в России

Власти США призвал Москву «действовать ответственно»
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Белый дом считает, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России

Белый дом считает, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме заявили, что напавшие на компанию Colonial Pipeline хакеры якобы находятся на территории России, и призвали Москву «действовать ответственно».

Как писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден накануне говорил, что Вашингтон не располагает свидетельствами о причастности России к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Советник американского лидера по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл также заявляла, что Белый дом не подтверждает слухи о причастности российской стороны к данной атаке. Она сообщила, что разведывательное сообщество Штатов изучает данный вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские СМИ обвинили Россию в кибератаке на трубопровод: Почему Западу везде мерещатся агенты Кремля

Наш колумнист Евгений Умеренков разбирался, можно ли с этим бороться (подробности)