Белый дом заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры находятся в России

Белый дом считает, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Белом доме заявили, что напавшие на компанию Colonial Pipeline хакеры якобы находятся на территории России, и призвали Москву «действовать ответственно».
Как писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден накануне говорил, что Вашингтон не располагает свидетельствами о причастности России к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
Советник американского лидера по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл также заявляла, что Белый дом не подтверждает слухи о причастности российской стороны к данной атаке. Она сообщила, что разведывательное сообщество Штатов изучает данный вопрос.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американские СМИ обвинили Россию в кибератаке на трубопровод: Почему Западу везде мерещатся агенты Кремля
Наш колумнист Евгений Умеренков разбирался, можно ли с этим бороться (подробности)