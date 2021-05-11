Израильская армия опубликовала обращение к жителям сектора Газа Фото: REUTERS

Армия Израиля в своем обращении к жителям сектора Газа заявила, что наносит удары по оружейным складам в гражданских постройках на этой территории. Об этом говорится в сообщении израильской армии в социальной сети Twitter во вторник, 11 мая.

- ЦАХАЛ наносит удары по оружейным складам, спрятанным внутри гражданских строений в секторе Газа, - говорится в сообщении.

При этом израильские военные предупредили мирных жителей региона об опасности и рекомендовали им держаться в стороне от объектов палестинского движения ХАМАС.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня движение ХАМАС заявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, в городе продолжают звучать сирены воздушной тревоги. До этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти государства приняли решение усилить удары по сектору Газа.

Напомним, что власти России призвали стороны конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации.