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В мире11 мая 2021 23:23

Нетаньяху: сторонники ХАМАС поплатятся жизнью за ракетные атаки

Премьер-министр Израиля дал жесткий ответ на действия палестинских группировок
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия против Израиля, в частности за многочисленные ракетные обстрелы. Об этом он объявил в обращении к гражданам страны 11 мая, которое транслировали израильские телеканалы.

- После проведенного совещания мы решили, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня - они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага, - высказался Нетаньяху.