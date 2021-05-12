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В мире12 мая 2021 0:21

Виктор Медведчук назвал обвинения СБУ "политической расправой"

Также он рассказал, что не намерен прятаться от правосудия
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)
Виктор Медведчук назвал обвинения СБУ "политической расправой"

Виктор Медведчук назвал обвинения СБУ "политической расправой"

Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады, глава политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на данный момент находится на Украине и не намерен прятаться от правосудия.

Он также добавил, что готов принимать участие во всех следственных действиях в рамках закона. При этом обвинения СБУ против себя чиновник назвал "политической расправой".

- Я не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины, - говорится на сайте "Оппозиционная платформа - За жизнь" в заявлении главы политпартии Медведчука.

Накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Местные СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве, а также в офисе его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводились обыски. При этом Венедиктова заявляла, что в действиях сотрудников правоохранительных органов страны "нет никакой политики".