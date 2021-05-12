Виктор Медведчук назвал обвинения СБУ "политической расправой" Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады, глава политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на данный момент находится на Украине и не намерен прятаться от правосудия.

Он также добавил, что готов принимать участие во всех следственных действиях в рамках закона. При этом обвинения СБУ против себя чиновник назвал "политической расправой".

- Я не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины, - говорится на сайте "Оппозиционная платформа - За жизнь" в заявлении главы политпартии Медведчука.

Накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Местные СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве, а также в офисе его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводились обыски. При этом Венедиктова заявляла, что в действиях сотрудников правоохранительных органов страны "нет никакой политики".