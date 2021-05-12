ХАМАС выпустило 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева Фото: REUTERS

Группировка "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила еще 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева, расположенного в южной части страны. Такие меры палестинские радикалы назвали ответными в связи с возобновлением ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.

- Было выпущено 100 ракет по оккупированной Беэр-Шева в ответ на возобновление ударов врага по высотным жилым зданиям. Далее будет масштабней, - говорится в заявлении ХАМАС.