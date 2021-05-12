Ученый объяснил, что значит для Земли гул межзвездного газа, который услышал «Вояджер -1» Фото: Shutterstock

Зонд «Вояджер-1», который исследует Солнечную систему с 5 сентября 1977 года, зафиксировал плазменные волны — гул межзвездного газа.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил, что это значит и как отразится на нашей планете.

Эксперт соглашается, что данное открытие важное, но его нельзя назвать сенсационным. От солнца идут волны, но никаких неприятностей они не несут.

Проблемы возникают, когда на Земле магнитосфера приходит в неспокойной состояние. Но они незначительны, так как поверхность планеты защищает магнитное поле.

То, что зафиксировал «Вояджер -1» - это солнечное излучение, под действием внутренних процессов с Солнца «убегает» плазма.

- Сама по себе плазма – это сильно укороченные протоны. Движение очень быстрое и достигает 500 километров в секунду. Если эти волны распространяются далеко от Солнца, то могут достичь Земли. Но людям на планете вреда не будет, а вот для космонавтов это повышенная доза радиации. Но, к счастью, все длится недолго, - отметил в беседе с телеканалом «360» научный сотрудник Института космических исследований РАН

Эксперт отметил, что сейчас Солнце находится в периоде повышенной активности. Могут возникать проблемы с радиосвязью, электричеством, фиксировать сбои в работе сотовой связи.

Стоит отметить, что перед майскими каникулами в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН предупредили о череде сильных магнитных бурь, которые обрушатся на землю.

Самый пик напряжения магнитосферы Земли придется на 13 и 14 мая, сообщает Пятый канал.