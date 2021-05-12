Житель США расстрелял свою семью, потому что его не пригласили на вечеринку

В Колорадо мужчина застрелил шесть членов семьи, потому что его не пригласили на праздник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская полиция сообщила, что в Колорадо-Спрингс мужчина застрелил шесть членов семьи, так как был расстроен отсутствием приглашения на празднование дня рождения.

Инцидент произошел в полночь 9 мая в трейлере на стоянке домов на колесах во время празднования дня рождения одной из жертв. Прибывшая на место полиция зафиксировала смерть шестерых человек. Еще одного мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Там он скончался.

Также сообщается, что среди жертв оказалась женщина, с которой преступник встречался около года.

- Когда его не пригласили на собрание семьи, подозреваемый решил убить шестерых жертв, а потом покончил с собой, — сообщили в полиции.

Трое детей в возрасте 2, 5 и 11 лет присутствовали на вечеринке, но не пострадали. Однако они могли быть свидетелями произошедшего.

8 мая неизвестный открыл стрельбу по людям в пригороде Балтимора (штат Мэриленд), в результате погибли три человека, еще двое получили огнестрельные ранения. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.