Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Израиля и Палестины Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора, состоявшегося в среду, 12 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг Израиля и Палестины. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

«Были обсуждены вопросы, связанные с событиями в Палестине. Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Бригады Иззэддина аль-Кассама», (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула властям Израиля ультиматум с требованием отвести израильских полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов. Через несколько часов появилось сообщение о том, что около 200 ракет было выпущено из сектора Газа по израильским территориям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки заплатят высокую цену за свои действия против Израиля, в частности за многочисленные ракетные обстрелы. Стороны начали обмениваться ракетными ударами.